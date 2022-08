Vanaf 1 september : internationale buslijn naar Armentières

Vanaf nu donderdag trekt De Lijn haar buslijn 72 Ieper-Le Bizet door tot in Armentières in Noord-Frankrijk. Dit heeft meteen ook positieve gevolgen voor de dienstregeling op deze lijn. Zowel in de week als in het weekend zal er om de twee uur een bus rijden, die zowel in Ieper als in Armentières aansluit op de trein.

Er is al vele jaren sprake van zo’n grensoverschrijdende buslijn, oud-gouverneur Paul Breyne heeft er nog sterk voor geijverd. Maar het kwam er maar niet van, onder andere omdat de Fransen geen makkelijke partij zijn om mee te praten. En de jongste jaren leek de realisatie van deze verbinding verder af dan ooit. Want in het nieuwe vervoersplan van De Lijn, dat normaal al in voege had moeten zijn maar jaar na jaar wordt uitgesteld, zou lijn 72 zo goed als afgeschaft worden, met nog één bus per dag op schooldagen. Een en ander bleek ook moeilijk te liggen omdat de lijn door de enclave Komen-Waasten loopt en de Waalse overheid niet wou meebetalen voor deze Vlaamse buslijn.

Proefproject

Maar nu plotseling dus wel een doorbraak, zij het op proef voor een jaar en met steun van de Vlaamse regering. De bestaande reisweg van lijn 72 over Ieper, Voormezele Sint-Elooi, Wijtschate, Mesen en Ploegsteert wordt behouden. Maar de terminus wordt dus niet langer het grensgehucht Le Bizet, maar voortaan het SNCF-station in Armentières. Ook de markt van Armentières wordt bediend.

Tegelijk met deze doortrekking van het traject wordt ook de bediening nog ietsje verbeterd, met om de twee uur een klokvaste bus. Grootste verbetering in de week wordt hier ongetwijfeld het toevoegen van een busrit terug naar Ieper omstreeks 19.30 uur, daar waar tot nu toe de laatste bus al omstreeks 17.30 uur rijdt. In het weekend zijn er voortaan vijf ritten in elke richting, wat inhoudt dat er nu ook bediening zal zijn op zondagvoormiddag.

En er is nog goed nieuws : op het hele traject van lijn 72 zijn de vervoerbewijzen van De Lijn geldig, dus ook op het Franse grondgebied. Vervoerbewijzen van Franse maatschappijen zijn evenwel niet geldig op deze lijn.

Nu met zijn allen massaal gebruik maken dus van deze nieuwe service, zodat die ook na het jaartje proefdraaien verder kan blijven bestaan !