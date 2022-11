Van 70 naar 50 kilometer per uur op Middelkerkse hinterlandwegen

Onlangs besliste het college van burgemeester en schepenen om de maximumsnelheid op Middelkerkse hinterlandwegen ten noorden van het kanaal terug te brengen naar 50 km/u. “Een duidelijke keuze voor de veiligheid van fietsers, wandelaars en gemotoriseerd verkeer”, luidt het bij schepen voor mobiliteit Dirk De Poortere.

Het hinterland beslaat het overgrote deel van de Middelkerke oppervlakte en daartussen kronkelen heel wat idyllische landweggetjes. In de zone tussen het kanaal, de Spermaliestraat en Westende mag je vanaf nu niet sneller rijden dan 50 km/u. Er staan tientallen verkeersborden om die maximumsnelheid aan te duiden.

“Door hun ligging zijn die wegen kwetsbaar voor sluikverkeer tussen de grotere verkeersassen, de dorpskernen en toeristische centra. Daarnaast zijn de talrijke landweggetjes een paradijs voor fietsers en wandelaars. Spreekt voor zich dat teveel autoverkeer gevaarlijk is voor recreatief verkeer”, stelt Dirk.

“GPS’en en verkeersapps zullen onze hinterlandroutes niet meer suggereren” – Dirk De Poortere, schepen van mobiliteit

Maar leidt een snelheidsbeperking wel degelijk tot een vermindering van het verkeer? “Ja, dat verwachten we toch wel”, stelt Dirk. Vroeger werden die weggetjes standaard ingeschaald als 70km/u-wegen, tenzij natuurlijk anders aangeduid. Het gros van de chauffeurs plant een route via een verkeersapp. Een beperking van de maximumsnelheid betekent dat tragere routes niet meer worden gesuggereerd en er dus minder verkeer langs daar rijdt.”

Aandacht voor landbouwverkeer

“De hinterlandwegen zijn trouwens een stuk smaller en de bermen zijn er zachter. Een snelheidsbeperking moet dus niet alleen de drukte aanpakken, maar ook de algemene veiligheid voor alle gebruikers verhogen. Op sommige stukken brachten we al remmende bermverhardingen aan.”

“Ik wil er toch ook op wijzen dat landbouwvoertuigen onze hinterlandwegen vaak gebruiken om van land naar boerderij of bedrijf te rijden. Daarvoor dienen die wegen ook, maar ze maken ook deel uit van ons uitgebreid fietsnetwerk. Dus het is sowieso veiliger om onze landelijke wegen als transitroute met de wagen te mijden.”

“Een vlotte ontsluiting van de E40 is essentieel voor onze toeristische mobiliteit” – Jean-Marie Dedecker, burgemeester

Burgemeester Dedecker woont vlak aan zo’n landweggetje. “Dat is hier een autostrade voor fietsers. Ik heb hier al vaker drama’s (net niet) zien gebeuren, dus die snelheidsbeperking is het minste wat we kunnen doen. Maar we kijken veel verder. Doorgaand en toeristisch verkeer mag niet meer door onze polders geleid worden. Daarom werken we nu ook aan de Spermaliestraat in Middelkerke en blijven we ijveren bij de hogere overheden voor een veilige en vlotte ontsluiting van de E40 naar onze badplaatsen”, besluit Jean-Marie Dedecker.