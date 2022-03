Van 116 naar 174 euro: boetes voor gsm’en achter het stuur gaan donderdag de hoogte in

Wie betrapt wordt op gsm’en achter het stuur krijgt vanaf donderdag niet langer 116 euro boete, maar wel 174 euro. Vanaf 3 maart wordt het verbod op het gebruik van gsm’s en smartphones in het verkeer strenger en gaat een inbreuk van de tweede naar de derde graad. Het aantal overtredingen op het verbod daalt de jongste jaren in onze provincie trouwens niet. Integendeel zelfs.

Vanaf donderdag 3 maart wordt het verbod op het gebruik van elektronische communicatietoestellen zoals gsm’s en smartphones in het verkeer een stuk strenger. De inbreuk gaat van de tweede naar de derde graad wat betekent dat ook de onmiddellijke inningen – de boete, dus – oploopt. Wie betrapt wordt, betaalt vanaf morgen niet langer 116 euro, maar wel 174 euro. Daar komen bovendien nog eens 9,06 administratieve kosten bovenop.

Ook niet op de schoot

Wie achter het stuur kruipt, mag sowieso geen elektronisch apparaat met scherm gebruiken of vasthouden tenzij het in specifieke houders zit. Een gsm-houder om je smartphone als gps te gebruiken of het ingebouwde scherm van je wagen manipuleren, kunnen dus wel. Enkel wanneer je stilstaat of bent geparkeerd, is gsm-gebruik toegestaan. Wachten aan het rode licht of aanschuiven in de file vallen volgens de wet niet onder ‘stilstaan’.

Ook wie zijn smartphone op de schoot legt en regelmatig naar beneden kijkt om berichtjes, mails of filmpjes op sociale media te bekijken, is voor alle duidelijkheid in overtreding. Net daarom werd het verbod ook uitgebreid naar ‘manipuleren’. Scrollen of klikken zonder het toestand effectief in de hand te hebben, valt nu dus ook heel expliciet binnen het verbodskader.

Wie zijn of haar rijbewijs minder dan twee jaar heeft, zal bij overtreding dat rijbewijs meteen moeten inleveren en opnieuw een theoretisch en/of praktisch examen moeten afleggen. Verschillende West-Vlaamse politiezones waarschuwden de voorbije dagen al voor de hogere boetes en de

Meer en meer overtredingen

De strengere wetgeving komt er om het veelvuldig gebruik van gsm’s en smartphones in het verkeer in te dijken. Afleiding is naast overdreven snelheid en alcohol een van de belangrijkste oorzaken van ongevallen in ons land. Bovendien blijkt uit de cijfers van de politiezones in West-Vlaanderen dat het aantal overtredingen de jongste jaren niet zakt. Integendeel zelfs.

Waar er in 2012 nog maar 7.709 bestuurders werden betrapt, liep dat cijfer in 2019 op tot 10.130 chauffeurs. In het coronajaar 2020 zakte het aantal overtredingen weer, maar de eerste helft van 2021 (de meest recente cijfers, red.) geeft aan dat het record van 2019 overtroffen zal worden. In de eerste zes maanden van vorig jaar werden in West-Vlaanderen al 5.206 bestuurders betrapt op het gebruik van hun smartphone achter het stuur. In heel België ging het in de eerste helft van 2021 om meer dan 66.500 overtredingen.