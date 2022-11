Vakmannen kunnen vanaf volgend jaar anderhalf uur parkeren op een bewonersplaats in Oostende

De stad Oostende pakt vanaf januari het parkeerbeleid terug zelf in handen en kondigt al enkele versoepelingen aan voor zorgverstrekkers en technici die dringende herstellingen moeten uitvoeren. Vakmannen die hier gebruik van willen maken, moeten zich wel eenmalig registeren. Mensen met een handicap kunnen vanaf januari nog altijd gratis parkeren, maar moeten zich hiervoor ook eerst registreren. Dat komt omdat de stad overschakelt naar een scanwagen om de controle op het betalend parkeren uit te voeren.

Eind dit jaar loopt het contract met de privéfirma af die de voorbije jaren instond voor het betalend parkeren op het openbaar domein in Oostende. De stad richtte met Mobil-O een nieuw autonoom gemeentebedrijf op om het parkeerbeleid uit te tekenen en op te volgen. Het volledige parkeerbeleid doet schepen Björn Anseeuw pas eind november uit te doeken, maar nu werden al enkele versoepelingen uitgelicht. Zo wil de stad de bewonersparkeerplaatsen nuttiger invullen en tegelijk tegemoet komen aan verzuchtingen van vakmannen die dringende herstellingen moeten uitvoeren. “Zij zullen voortaan, net als zorgverstrekkers anderhalf uur gratis kunnen parkeren op een bewonersplaats. Voor zorgverstrekkers bestond de maatregel al, maar deze wordt nu uitgebreid van 1 naar 1,5 uur. Nieuw is dat technici hier nu ook gebruik van kunnen maken. Ook voor hen is dichtbij en snel kunnen parkeren immers ook cruciaal”, zegt schepen Björn Anseeuw.

Zorgverstrekkers die gebruik maken van een zorgverstrekkerskaart moeten niets doen zolang hun kaart geldig is, maar vakmannen die van de maatregel willen gebruik maken moeten zich wel nog registreren. Dat kan vanaf 4 december bij het parkeerloket van AG Mobil’O. Het loket bevindt zich in de kantoren van het Economisch Huis in de Gistelsesteenweg. Eens geregistreerd kunnen de technici dan vanaf 1 januari online een parkeersessie voor dringende herstellingen opstarten. De bewonersplaatsen zullen vanaf nu ook aangeduid worden met een bord ‘Plaatsen voorbehouden voor houders gemeentelijke parkeerkaarten’.

Elektrische wagen

Daarnaast wil de stad ook tegemoet komen aan een vraag van eigenaars met een elektrische wagen. Zij mogen nu maar 2 uur blijven staan op een oplaadpunt. “Vanaf 1 januari verdubbelt die toegestane oplaadtijd omdat twee uur vaak te kort is”, zegt Anseeuw nog.

Het volledige parkeerbeleid wordt pas eind november toegelicht, maar schepen Anseeuw laat wel weten dat de parkeertarieven hetzelfde blijven. “Door het parkeerbeleid zelf in handen te nemen, kunnen we heel wat kosten besparen. We rekenen op een opbrengst van 3,5 miljoen euro. Dat zijn opbrengsten die tot nu toe naar een privébedrijf gingen. We kunnen daarom de huidige tarieven behouden zonder te indexeren. Het parkeren voor personen met een handicap blijft bovendien gratis. Het enige wat mensen met een geldige parkeerkaart voor mindervaliden moeten doen, is zich eenmalig registreren bij Mobil’O. Dit komt omdat de controle van het betalend parkeren voortaan zal gebeuren met een scanwagen. Wie niet in de databank is opgenomen, loopt dus het risico om een parkeerbon te krijgen”, zegt Anseeuw.

Minder parkeermeters

Het nieuwe beleid gaat op 1 januari in. “In tussentijd zijn de werken gestart op de nieuwe parkeermeters te installeren. Er komen er minder dan nu. We zullen zowel parkeermeters als orde installeren omdat er steeds meer gebruik gemaakt wordt van digitale apps of sms om te betalen. Mensen zullen dus nog altijd aan een parkeermeter kunnen betalen, maar het kan zijn dat ze soms iets verder zullen moeten wandelen”, klinkt het nog.