Vaartdijkstraat wordt opnieuw tweerichtingsverkeer

De Vaartdijkstraat in Gistel wordt opnieuw ingericht voor verkeer in beide richtingen. Officieel is die beslissing nog niet, want de maatregel moet nog worden goedgekeurd in het schepencollege. Maar hoe zat dat alweer? Begin 2021 werd er in de Vaartdijkstraat eenrichtingsverkeer ingevoerd. De westelijke dijk van de Moerdijkvaart werd door de hoge verkeerslast overbelast. Het vele verkeer zou die dijk verder verzwakken. Eenrichtingsverkeer vermeed kruisende voertuigen en dus ook het berijden van de oever. Het stadsbestuur liet intussen een houten vangrail plaatsen en op verzoek van de mobiliteitsraad werkte de bevoegde stadsdienst ook een aangepast verkeersreglement uit. Daarom kan het eenrichtingsverkeer binnenkort op de schop. (TVA)