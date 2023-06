Uurtje hinder ‘s nachts door defect aan spoorwegovergang Diksmuide

Aan de spoorwegovergang in de Esenweg in Diksmuide ontstond dinsdagnacht even wat hinder doordat de slagbomen naar beneden bleven. Het wegverkeer moest daarom omrijden maar voor het treinverkeer was er geen hinder.

Rond 2.50 uur werd een defect opgemerkt aan de spoorwegovergang in de Esenweg, aan het station van Diksmuide. Infrabel werd daarvan op de hoogte gebracht. “Op dat uur merkten we op dat er een storing ontstond en de slagbomen aan de overweg van de Esenweg en een tweede overgang vlakbij naar beneden bleven”, zegt Thomas Baeken van Infrabel. “Het probleem lag bij een storing aan een assenteller. Dat is een sensor op de sporen die registreert wanneer een trein voorbijrijdt waarna de slagbomen automatisch naar beneden gaan. Daar was een defect opgetreden. Een technische ploeg ging ter plaatse en kon het euvel om 3.55 uur verhelpen. Hinder voor het treinverkeer was er niet aangezien er op dat uur geen treinen rijden.”

Wel even hinder voor wegverkeer

Voor het wegverkeer ontstond wel even hinder. Twee spoorwegovergangen waren gesloten, en zeker op de drukke Esenweg is er veel verkeer. “Gelukkig niet om dat uur ‘s nachts”, zegt commissaris Kris Huysentruyt van Polder. “Onze diensten en de spoorwegpolitie werden opgeroepen voor controle ter plaatse. De weggebruikers die op dat uur passeerden moesten omrijden. (JH)