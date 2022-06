UNIZO reageert op autoluwe binnenstad: “Stop ermee om van Brugge een park te willen maken”

Tot september zullen elke zaterdag- en zondagnamiddag de voornaamste winkelstraten in de Brugse binnenstad autoluw zijn. Bovendien roept de Stad Brugge op om je eigen wagen zo weinig mogelijk te gebruiken tijdens de maand juni. Deze beslissing van het Brugs stadsbestuur roept kritische vragen op bij ondernemersvereniging UNIZO Brugge. “Stop ermee om van Brugge een park te willen maken”, zegt woordvoerder Brecht Clyncke.

“Je wagen eens aan de kant laten staan is uiteraard goed voor het klimaat en de leefbaarheid van de stad. In tijden van hoge brandstofprijzen is het daarnaast natuurlijk ook interessant voor je portefeuille”, zegt de Brugse schepen van Klimaat en Energie Minou Esquenet, ter verantwoording van de campagne ‘30 dagen minder wagen’.

Daar bovenop worden minstens tot september de Noordzandstraat, Geldmuntstraat, Steenstraat en Zuidzandstraat autoluw op zaterdag- en zondagnamiddag : van 13 tot 18 uur worden auto’s geweerd op die belangrijke as. Tot nu toe gold die maatregel enkel de eerste zondag van de maand, op koopjesdagen en als het echt te druk werd op zaterdagnamiddag. Een autoluwe zone maakt de stad volgens burgemeester Dirk De fauw niet alleen aangenaam om te shoppen, ook de luchtkwaliteit vaart er wel bij.

Kritiek

Ondernemersvereniging UNIZO Brugge plaatst een aantal kritische kanttekeningen bij deze campagne. “Ze kadert in het strategisch plan van Stad Brugge om het handelscentrum zo autoluw mogelijk te maken”, zegt woordvoerder Brecht Clyncke. “De laatste jaren verdwenen vele tientallen bovengrondse parkeerplaatsen. Binnenkort zullen alle straten grenzend aan de vesten fietsstraten worden,… kortom, een verplaatsing met de wagen richting Brugge wordt je steeds meer afgeraden.”

“De Brugse Dienst economie zet hard in om winkels met lokaal winkelaanbod naar Brugge aan te trekken, in plaats van de zoveelste toeristische winkel, en om daardoor de nabijgelegen buurtbewoners uit Zedelgem, Jabbeke,… naar Brugge te lokken. De stedelijke Dienst Mobiliteit trekt daarentegen zuiver de tegenovergestelde toeristische kaart en denkt te vaak vanuit oogpunt dat er een massa volk tijdens een zomerse weekendag in de solden komt winkelen.”

Shop&go

“Handelaars hebben er alle baat bij om ook tijdens minder warme en regenachtige dagen passage te hebben en goed bereikbaar te zijn. Vandaar dat UNIZO zo hard inzet op shop&go parkeerplaatsen ter vervanging van de langparkeerplaatsen in de Steenstraat.”

“Stop met Brugge op termijn één groot park te maken. Maak dus een straat enkel autoluw als het ook effectief nodig is, bijvoorbeeld om veiligheidsredenen. Slimme bewegwijzering en data-analyse kunnen dat vandaag perfect sturen. Voor alle duidelijkheid: UNIZO streeft niet naar ‘overal parkeren voor de deur’, maar naar een bereikbare stad met een positieve mobiliteitsperceptie. UNIZO plant een ondernemersbevraging omtrent het toekomstperspectief van handel voeren en mobiliteit in de stad”, besluit Brecht Clyncke.