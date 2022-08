Unizo Brugge niet erg gelukkig met verkeersvrije Steenstraat in Brugge

De Steenstraat in Brugge is voortaan elke dag van 13 tot 18 uur autovrij. Dat heeft het Brugs stadsbestuur maandag beslist. Maar ondernemersvereniging Unizo is niet onverdeeld gelukkig met de verlenging van dit zomers experiment en pleit voor de invoering van een druktebarometer.

Bij wijze van test was de Steenstraat in Brugge deze zomer al van 15 juli tot eind augustus autovrij van 13 tot 18 uur. “Ik voel dat er hiervoor een draagvlak is bij de Bruggelingen”, zei burgemeester Dirk De fauw, toen hij dat experiment aankondigde.

Het schepencollege heeft maandag de test geëvalueerd en goed bevonden. Het merendeel van de plaatselijke handelaren, vele Bruggelingen én de shoppers blijken volgens burgemeester Dirk De fauw deze maatregel te appreciëren. Op die manier kan er veel rustiger gewinkeld worden. En de parking ‘t Zand werd recent uitgebreid, zodat de bezoekers vlakbij hun auto kwijt kunnen.

Bijkomend voordeel is dat er hierdoor ‘s namiddags geen auto’s meer over de Brugse Markt kunnen rijden, richting Wollestraat.

Bevraging

Unizo Brugge reageert bij monde van Brecht Clyncke ontgoocheld over de maatregel: “Dat was al beslist alvorens het proefproject van start ging. Unizo heeft 109 handelaars in de binnenstad anoniem bevraagd. 52 handelaars geven aan dat hun bereikbaarheid met deze maatregel verslechterd is. 45 gaven aan dat de situatie gelijk gebleven is.”

“Slechts 9 handelaars gaven aan dat de situatie verbeterd is. Drie handelaars bleven neutraal. Met andere woorden: handelaars evalueren deze nieuwe maatregelen helemaal niet positief integendeel. Voor 47,70 procent (!) van de handelaars is de situatie net verslechterd. #metenisweten!”

Druktebarometer

De middenstandsvereniging pleit voor de invoering van een druktebarometer: “Sluit enkel de Steenstraat af als het ook echt moet, bijvoorbeeld als het druk is tijdens de solden en bij mooi weer.”

Brecht Clyncke heeft nog een voorstel: “Integreer nog veel meer shop-and-go kortparkeerplaatsen om het lokaal winkelaanbod te stimuleren. Verkeersluwte kan positief ervaren worden door handelszaken met toeristisch winkelaanbod, maar dit is geen duurzame oplossing voor de stad Brugge.”

“Enkel een gezond ecosysteem dat in evenwicht is – lokaal versus toeristisch winkelaanbod – maakt van Brugge een duurzame succesvolle handelsstad”, aldus de woordvoerder van Unizo Brugge.