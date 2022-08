Uitbreiding zone 30 rond de centrumscholen in Meulebeke

Op donderdag 1 september 2022 gaat het nieuwe schooljaar van start. Om de veiligheid van de schoolgaande kinderen te garanderen en rekening houdende met de wegeniswerken in het centrum van Meulebeke is het aangewezen een snelheidsbeperking door te voeren.

Daarom zal vanaf vandaag tot het einde van de werken de zone 30 in het centrum uitgebreid worden:

– Goethalsplaats (vanaf kruispunt met de Kasteelstraat tot aan de Regentiestraat), Regentiestraat, Tieltstraat (vanaf kruispunt met de Regentiestraat tot aan kruispunt met de Schutterijstraat)

– Rijselstraat: de zone vanaf de Dwarsstraat tot aan de Zuid-Australiëstraat

– Zuid-Australiëstraat (vanaf de aansluiting met de Rijselstraat tot aan het Zuid-Australiëplein en vanaf het Zuid-Australiëplein tot het kruispunt met de Gentstraat)

Er was reeds een overleg met de centrumscholen om de veiligste routes te bespreken voor het schoolverkeer. Zij ontvangen een brief met duiding van de beste verkeersroutes.

Er wordt gevraagd de communicatie verder te verspreiden naar leerkrachten en ouders. Graag doen we een oproep aan iedereen om de werfzone te vermijden en de alternatieve wegen rondom het centrum te gebruiken. Ook een oproep voor het gemotoriseerd verkeer om respect te hebben voor de zwakke weggebruikers.

Na de werken in het centrum van Meulebeke zullen er op basis van een nieuw of gewijzigd mobiliteitsplan fietsstraten ingericht worden om de zwakke weggebruiker nog beter te beschermen, in het bijzonder onze schoolgaande jeugd.