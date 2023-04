Uitbreiding van zone 30 in centrum van Blankenberge: “Meer verkeersveiligheid én betere leefkwaliteit”

Vanaf vandaag, maandag 24 april, breidt de zone 30 uit in het centrum van Blankenberge. De zone 30 omvat vanaf die datum alle straten ten noorden van de Vredelaan/Zuidlaan en de Koning Albert I-laan.

Schepen van Mobiliteit Patrick De Klerck geeft hier volgende duiding bij: “Een zone 30 in ons centrumgebied is verkeersveiliger en zorgt voor meer leefkwaliteit. De kortere remafstand verkleint de kans op verkeersongevallen. Gebeurt er toch een ongeval, dan verlaagt de lagere snelheid de kans op ernstige letsels. Bij beperkte snelheid is de visuele waarneming ook beter. De bestuurder anticipeert dus beter op de reactie van andere weggebruikers. Er is daarnaast ook minder sluipverkeer, minder lawaaihinder en er zijn minder uitlaatgassen en fijn stof in een zone 30.”

Op termijn streeft het bestuur ernaar om alle woonstraten die geen doorgangskarakter hebben, op te nemen in de zone 30.