Uitbreiding parking ‘t Zand officieel geopend

In Brugge is de uitgebreide parking ‘t Zand, die zich situeert onder het Albertpark, vrijdag officieel geopend. De uitbreiding brengt zo het totaal op 1887 plaatsen. “Hiermee heeft Brugge de grootste ondergrondse parking van het land”, stelt burgemeester Dirk De fauw.

Net twee jaar geleden, in augustus 2020, stond een uitgebreide delegatie van het stadsbestuur en van parkingexploitant Interparking ook al op ongeveer dezelfde locatie aan het Albertpark. Toen nog bij het begin van een grote bouwwerf, voor de eerste spadesteek van het project. “En nu kunnen we de parking dus officieel openen”, zei burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Ik zeg officieel, want eigenlijk is de parking al in gebruik sinds april van dit jaar. De gebruikers zijn alvast zeer positief.”

De uitgebreide parking bestaat uit drie niveaus en biedt ruimte voor 632 extra parkeerplaatsen. Dat brengt het totaal van parking ‘t Zand nu op 1 887 plaatsen. “En zo heeft Brugge meteen de grootste ondergrondse parking van het land”, gaf burgemeester De fauw nog trots mee. De fauw wees er verder nog op dat de uitbreiding van de parking kadert binnen de mobiliteitsvisie van de Stad, waarbij bezoekers met de wagen maximaal worden opgevangen aan de rand van de binnenstad.

Carwash met bediening

“De voorbije maanden stonden er soms lange files van bezoekers die er toch wilden parkeren, terwijl de parking al volzet was. Met deze uitbreiding bieden we hen een oplossing aan”, klonk het. “Deze realisatie heeft het ons ook mogelijk gemaakt om in Zuidzandstraat en Steenstraat de parkeerplaatsen te schrappen en de Steenstraat in de namiddag van 13 uur tot 18 uur autovrij te maken.” Opmerkelijk: de nieuwe parking beschikt over een carwash met bediening voor wie zijn auto een poetsbeurt wil laten geven tijdens het parkeren.

Het systeem van ‘1 uur gratis shop & go’-tarief blijft bestaan net als alle voordelen van de Brugse Pcard, waarvan iedere gebruiker recht heeft op 20 procent korting op zijn parkeertarief en makkelijk de parking binnen- en buiten kan rijden op nummerplaatherkenning.

Parkingpalviljoen Albertpark

Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open VLD) wees erop dat bij de uitbreiding van de parking meteen ook gebruik gemaakt werd van de gelegenheid om het Koning Albert-I park opnieuw aan te leggen. “Het was de uitgelezen kans om deze groene verbinding tussen ‘t Zand en het nieuwe fonteingebied aan de Oostmeers op te waarderen. We hadden graag vandaag ook al het park geopend maar de weersomstandigheden zijn niet bevorderend voor de groei van de groenaanleg”, aldus de schepen. “Ik verwijs ook graag naar het fraaie parkingpaviljoen in het Albertpark, dat mooi geïntegreerd is is in de aanleg van het park. Het is op zich een echte eyecatcher.”

De nieuwe parking wordt uitgebaat door Interparking, het multinationale parkeerbedrijf dat actief is in heel Europa. De ontwerper van het project is BOVA Architects Salvatore Bono en Hilde Vandewalle uit Rome – Gent. De landschapsarchitect is Maarten van de Voorde van het ontwerpbureau West 8 uit Rotterdam. De Brugse ingenieur Jan Hoste, die begin de jaren ‘80 ook al betrokken was bij de aanleg van de eerste ondergrondse parking in Brugge, stond in voor de stabiliteit van de constructies en het projectmanagement.

