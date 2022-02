Tweede fase kwartring start half april: “Rotonde en weg tot tunnel staan op de planning”

Binnen dik twee maanden start de tweede fase van de aanleg van de kwartring in Diksmuide. Het gaat over de realisatie van de rotonde in de Kaaskerkestraat en de verbinding tot aan de voorziene tunnel onder de sporen.

Voor dat deel van het project werkt Diksmuide samen met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), Fluvius en Aquafin. De gemeenteraad keurde die samenwerkingsovereenkomst unaniem goed. Schepen van Ruimtelijke Ordening Marc Deprez (Idee Diksmuide) verwacht dat de werken half april zullen starten. In de tweede fase investeert de Vlaamse overheid 2.965.000 euro.

Omleiding

“Over de te volgen omleiding tijdens de werken zitten we volgende week samen met de bevoegde diensten. Tegen maart volgend jaar moet die tweede fase afgerond zijn. Intussen wordt alles klaargemaakt voor de start van fase drie. Dat wordt het tracé ten zuiden van de IJzer tot aan de Cardijnlaan. Er komt een rotonde bij het industrieterrein Heernisse. Vervolgens wordt vanaf dat punt verder gewerkt richting de Woumenweg.” Kurt Vanlerberghe (Vooruit) betreurt dat het dossier zo lang aansleept. “Tijdens de eerste drie jaar van deze legislatuur is slechts één van de vijf fasen afgewerkt, namelijk een stuk tussen de IJzer en de spoorweg. Aan dit tempo zullen we het lintje niet voor 2025 kunnen doorknippen.” Mieke Vanrobaeys (N-VA) onderlijnt het belang van een goeie communicatie naar middenstand en inwoners over het verloop van de werken. Ze peilt ook naar de stand van zaken over de noordelijke omleidingsweg. “De zuidwestelijke omleidingsweg sleept al twintig jaar aan, dus de zwarte piet naar ons doorschuiven is onterecht”, reageert Marc Deprez op de kritiek van Vanlerberghe. Voor Pervijze ziet hij dan weer een andere oplossing. “De noord-westelijke omleidingsweg laten we zeker op tafel liggen, maar wordt een moeilijke oplossing omdat er dan nog een brug over de IJzer moet komen en er ook een tracé loopt door het uitgestrekte Beerstblote. Ik zou eerder opteren voor een bypass in Pervijze tussen de Pervijze- en Veurnestraat, zodat het zware verkeer niet meer door het dorp moet rijden.” (GUS)