Twee weekends geen treinen tussen Brugge en Blankenberge

Tijdens de weekends van 1-2 en 15-16 oktober rijden er geen treinen tussen Brugge en Blankenberge. Spoornetbeheerder Infrabel voert dan vernieuwingswerken uit op die spoorlijn. Om de hinder voor de reizigers zoveel mogelijk te beperken, zet NMBS in beide richtingen vervangbussen in.

Tijdens de twee weekends legt Infrabel een volledig nieuw dienstpad aan naast het spoor. Dit nieuwe pad van iets meer dan vijf kilometer is belangrijk omdat via deze weg het onderhoudspersoneel van de infrastructuurbeheerder zich veilig kan verplaatsen wanneer ze de spoorinfrastructuur moeten onderhouden. Om veiligheidsredenen is het niet mogelijk dit pad aan te leggen wanneer het treinverkeer behouden blijft.

Vervangbussen

Tussen Brugge en Blankenberge rijden er tijdens beide weekends in beide richtingen geen treinen. Er rijden wel vervangbussen, die zowel aan het station van Brugge als aan het station van Blankenberge stoppen. Reizigers kunnen gebruik maken van de vervangbussen op vertoon van een geldig NMBS-vervoersbewijs. Net zoals op de trein vinden er ook op bussen ticketcontroles plaats.

Plan je reis

Meer informatie is terug te vinden op de NMBS-website. Reizigers wordt aangeraden de online reisplanner van NMBS te raadplegen. Deze houdt rekening met de aangepaste treindienst en toont de vertrektijden van de vervangbussen.