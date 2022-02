Twee uur wachten op parkeervergunning

Op 15 februari wordt het nieuwe parkeerplan actief in Middelkerke. De bedoeling is om de parkeerdruk in de gemeente te verminderen. Bewoners en tweedeverblijvers konden vanaf maandag 7 februari terecht in de nieuwe parkingshop in de Populierenlaan 29 in Middelkerke om een parkeervergunning aan te vragen. Er waren meteen lange wachtrijen.

De parkeervergunning is gratis, maar er dient wel een eenmalige kost van 12 euro betaald te worden. De vergunning is twee jaar geldig. Dat er veel interesse is voor de parkeervergunning is meteen al gebleken, want de hele namiddag ( de parkeershop was open van 14 tot 18 uur) stonden mensen in lange rijen hun beurt af te wachten aan de parkeershop.

Tot twee uur aanschuiven

Het aanschuiven aan het loket duurde anderhalf tot 2 uur op de eerste dag. Sommige mensen keerden op hun stappen terug, andere bleven volharden, maar weinigen waren echt tevreden over de lange wachttijd. De parkingshop is iedere dag van 14 tot 18 uur geopend en op zaterdag van 10 tot 13 uur en van 14 tot 18 uur. De parkeervergunning verleent de houder parkeerrecht voor bepaalde parkeerzones.

Alle info over het parkeerplan en e parkeervergunningen is te vinden op www.parkeren.be/middelkerke.