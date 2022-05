Twee lekke banden nadat Anthony uitwijkt voor MUG-ambulance: “Diepe gleuven langs de weg zijn levensgevaarlijk”

De zijbermen van de Ruiseleedsesteenweg in Tielt en de Tieltsteenweg in Ruiselede liggen er slecht bij. Vlak naast de rijweg zijn er op verschillende plekken diepe gleuven vlak naast de weg, wat uitwijken levensgevaarlijk maakt. Dat mochten Anthony De Smet en Tiara Waeytens afgelopen weekend aan den lijve ondervinden: zij moesten uitwijken voor een MUG-ambulance en belandden in zo’n gleuf. Resultaat: twee banden van hun BMW kapot.

“We waren op weg richting de autosnelweg in Aalter toen we achter ons een MUG-ambulance zagen aankomen met zijn sirene en zwaailichten aan”, doet Anthony De Smet het relaas. “Ik maakte daarom plaats zodat de ambulance kon passeren. Maar omdat hij nog steeds rakelings langs onze wagen voorbijkwam, week ik nog een beetje verder uit waardoor ik naast de weg in een diepe gleuf terechtkwam.”

Anthony De Smet wist meteen dat er iets mis was. “Ik heb me meteen aan de kant gezet, want het was een gigantische klop en ik wist dat meteen dat er iets niet juist was.” Zijn vermoeden werd uiteindelijk bevestigd. “In de twee banden aan de rechterkant zat een scheur en ook de velgen raakten beschadigd. Voorlopig is het nog afwachten of er meer schade is aan bijvoorbeeld de ophanging.”

Erger voorkomen

Toch zegt hij vooral aan erger te zijn ontsnapt. “Voor hetzelfde geld word je weggeslingerd en veroorzaak je een ongeval”, zei hij. Volgens Anthony De Smet, die een dag later nog eens ging meten hoe diep de gleuf nu eigenlijk was, is het ook lang niet de enige diepe gleuf langs de weg tussen Tielt en Aalter. “Bepaalde gleuven zijn zelfs nog een stuk dieper. Nu was het er één van negen centimeter, maar er zijn er zeker diepere. Als je dan van de baan geraakt of moet uitwijken, kan het serieus mislopen.”

Wat het zuurder maakt: Anthony De Smet zal waarschijnlijk zelf voor de schade moeten opdraaien. “Omdat er geen aanrijding was en het schadegeval buiten de witte lijnen van de weg gebeurde, kan de politie niets doen. Dit is echt frustrerend, want er wordt gezegd dat je een prioritair voertuig verplicht moet doorlaten, maar als er dan zoiets gebeurt, draai je zelf op voor de problemen. Ik hoop dan ook op een tegemoetkoming van het AWV, want die gleuven zijn een nalatigheid van hun kant.”

Bij AWV was niemand bereikbaar voor commentaar. (TM)