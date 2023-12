Tunnel onder station Kortrijk geopend

Schepen van Mobiliteit van Stad Kortrijk Axel Weydts (Vooruit) kondigt aan dat de tunnel onder het station voortaan open is.

Op dinsdag 10 oktober werd de nieuwe ondergrondse parking aan het station van Kortrijk toegankelijk gemaakt voor het publiek. De parking heeft drie verdiepingen met in totaal 900 parkeerplaatsen. De ondergrondse parking werd gebouwd door NMBS en Stad Kortrijk en is een belangrijke schakel in de omvorming van het station van Kortrijk tot een integraal toegankelijk en multimodaal vervoersknooppunt. De wegtunnel onder het station, die een ingang vormt voor de parking, was toen echter nog niet toegankelijk.

Schepen van Mobiliteit Axel Weydts (Vooruit) kondigde dan vandaag aan dat de tunnel voortaan open is voor verkeer. Zo is de parking ook via die weg toegankelijk en is er een rechtstreekse toegang zijn tot de verdieping –3. In een latere fase komen er ook 3.000 ondergrondse parkeerplaatsen voor fietsen en bromfietsen.