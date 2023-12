Tunnel Appel eindelijk geopend na vier jaar: “De stadsring kan terug volwaardig gebruikt worden”

Sinds september 2019 wordt in de omgeving van kruispunt Appel, de Zandstraat en het Conservatoriumplein gewerkt aan de eerste fase van het Stationsproject Kortrijk. De parking opende op 10 oktober. Op 15 december was de autotunnel aan de beurt. De opening van de tunnel betekent een verademing voor de woon- en schoolomgeving die veel hinder moesten verwerken.

Het Stationsproject omvat de bouw van een fiets- en bustunnel, een autotunnel, een ondergrondse parking en de aanleg van een nieuw plein. Daar is de Burgemeester Felix de Bethunelaan, de Magdalenastraat en de Beheers- en Noordstraat de dupe van. Meermaals werden sensibiliseringsacties gevoerd door buurtbewoners en de drie omliggende scholen (Sint-Paulusschool, De Kleine Kunstgalerij en Athena Campus Pottelberg) om de verkeershinder en onveilige verkeerssituaties aan te kaarten. Maar het einde is in zicht. “Goed nieuws! Wij zijn vooral opgelucht”, zegt Bart Derolez, lid van het buurtcomité.

Van Appel naar Panorama en vice versa

De Zandstraat en kruispunt Appel werden ondertunneld om het verkeer op de R36 vlotter te laten verlopen, de veiligheid van de voetgangers en fietsers te verbeteren en de ontsluiting van de parking Station mogelijk te maken. Het autoverkeer kan voortaan vanaf kruispunt Panorama de tunnel binnenrijden en weer bovengronds komen in de Burgemeester Lambrechtlaan (voorbij de Magdalenastraat) en vice versa. “De opening van de tunnel en de meerwaarde ervan toont het nut van zulke grote infrastructuurwerken voor de stadsvernieuwing van Kortrijk”, aldus Wout Maddens, schepen van Stadsvernieuwing.

Tot nu toe was de ondergrondse parking enkel bereikbaar via de rotonde Panorama. Vanaf 15 december kan je zowel via rotonde Panorama als de Burgemeester Lambrechtlaan in- en uitrijden.

“Na een langdurige onderbreking die heel wat hinder veroorzaakte, zal de heropening aanzienlijke verbeteringen brengen, met name voor de woon- en schoolomgeving van de Felix de Bethunelaan, Magdalenastraat en Beheers- en Noordstraat. Deze stap zal niet alleen zorgen voor een vlottere doorstroming van het doorgaande autoverkeer, maar ook voor een veel veiligere situatie. De dagen van lange files bij de kluifrotonde zijn voorbij, waardoor het verkeer nu vlot en zonder conflicten met fietsers en voetgangers kan bewegen”, zegt Axel Weydts, schepen van Mobiliteit.

De voet- en fietspaden zijn nog niet klaar. Voor de voetgangers wordt er in de tweede helft van december een voorlopige doorgang voorzien tussen rotonde Panorama en de Zandstraat. Fietsers dienen nog altijd om te rijden via de Magdalenastraat (of Kortrijk Weide) en de Burg. F. de Bethunelaan of zullen de voorlopige doorgang kunnen gebruiken met de fiets aan de hand.

Handelszaken aan het woord

“We zijn blij dat de tunnel weer open is. Het zorgt voor opnieuw voor een vlotte doorstroom tussen Kortrijk Noord en Zuid door het centrum. Tijdens de werken was de Appel tijdens de spits een plek die je beter vermeed. We voelen dat meer en meer mensen de parking onder de grond beginnen te gebruiken om hun frietjes te halen. Nu is deze langs twee kanten vlot bereikbaar en zal dit voor alle handelaars een serieuze meerwaarde zijn. Nu de afwerking van het park kan beginnen, kijken we vol enthousiasme naar de toekomst”, zegt Hannes Catanzaro van Frites Unique.

Ook SOEPless and more kijkt uit naar het einde van de werken. “Vooral de bereikbaarheid van de parking langs beide kanten was voor ons een grote meerwaarde, maar we hebben al veel geduld moeten uitoefenen. Initieel zouden de werken half 2023 gedaan zijn. Hopelijk loopt vanaf nu alles goed. We willen graag ons terras opnieuw kunnen buitenzetten, maar met de werken is dat gewoon niet mogelijk. Gelukkig hebben we achteraan nog een terras en binnen een 36-tal plaatsen. Nu er binnenkort een tijdelijk pad komt naast onze zaak, betekent dat weer wat extra passage”, zegt zaakvoerder Sylvain Bruneel.

Vervolg

In het voorjaar van 2024 start de herinrichting van de publieke ruimte van Appel, de Zandstraat en het Conservatoriumplein boven de parking. Er wordt maximaal ingezet op verkeersveiligheid, ontharding en vergroening. Deze werken duren tot het najaar van 2025 en vormen het sluitstuk van de eerste fase van het Stationsproject.

“De tunnel zet ook de miskleun van de kluifrotonde eindelijk recht. De kleine stadsring kan terug volwaardig gebruikt worden. De ruimere omgeving van de tunnel wordt ook autoluwer. De volgende stap is werk maken van een mooi plein aan de Zandstraat, met terrassen, groen en misschien wel appelbomen aan de Appel”, besluit burgemeester Vincent Van Quickenborne.