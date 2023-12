Trekhaak 73 wil mobiliteit weer op het juiste spoor krijgen: “De westkust is geen eindpunt”

De onafhankelijke werkgroep Trekhaak 73 ijvert al sinds 1986 om het openbaar vervoer te verbeteren, door de mobiliteitsproblematiek in de Westhoek en aan de Westkust aan te kaarten én door mee te werken aan constructieve oplossingen voor het internationale verkeer met buurland Frankrijk.

José Plesier, voorzitter en bezieler van de actiegroep, was onderstationschef in De Panne tot hij met pensioen ging. Hij zag met lede ogen de teloorgang aan van het treinverkeer in zijn regio. ‘Trekhaak 73’ symboliseert de problematiek en verwijst naar de ongeveer 75 kilometer lange spoorlijn 73, die Deinze met De Panne verbindt en verder loopt naar de Franse grens richting Duinkerke. Tussen De Panne en de grens is die spoorlijn buiten dienst gesteld, hoewel ze nog voor een deel aanwezig is.

Geen eindpunt

“Er waren ooit zelfs plannen om een stuk van de spoorlijn te schrappen en vervangbussen in te zetten”, weet José. “In het verleden waren er heel wat klachten over lijn 73: defecten, verouderd materieel, gemiste aansluitingen,… We hebben sinds onze start op allerlei manieren druk uitgeoefend op de beleidsmakers en oplossingen voorgesteld voor de problemen. We blijven ook voortdurend het openbaar vervoer van trein, tram en bus monitoren. We zoeken duurzame oplossingen voor het mobiliteitsvraagstuk, zowel lokaal, nationaal als Europees, als partner van beleidsmakers. De Westhoek/Westkust is immers geen eindpunt, maar is centraal gelegen in een welvarend Europa. Door gezamenlijke inspanningen zijn er beslist oplossingen te vinden die een positieve impact hebben op zowel onze economie, het milieu als de infrastructuur.”

“We zien onder andere een oplossing in een nieuwe spoorlijn”

“Door samen te werken met alle beleidsniveaus hebben we al heel wat gerealiseerd, zoals de modernisering van spoorlijn 73, met de rechttrekking aan Kaaskerke, de elektrificatie van de spoorlijn tot in De Panne en de doortrekking van de kusttram tot aan het station in Adinkerke. Ons idee van de belbus werd overgenomen door De Lijn voor heel Vlaanderen.”

Uitdagingen

Maar er zijn nog meer uitdagingen: het toenemende vrachtverkeer, de verkeerscongestie, de CO2-uitstoot, de afbouw en inkrimping van het spoorwegnetwerk, de beperkte groeimogelijkheden van de spoorweginfrastructuur,… Om grensoverschrijdend verkeer mogelijk te maken, moeten transportverbindingen in Europa aan bepaalde eisen voldoen en geharmoniseerd zijn. Dit wordt nagestreefd door de Trans-Europese Transportnetwerken (TEN-T). Er wordt ook gewerkt aan multimodale vervoersinfrastructuur (spoorwegen, binnenwateren, kortevaartroutes en wegen), waarbij rekening wordt gehouden met de milieueffecten.

Oplossing

Trekhaak 73 ziet dé oplossing in spoorlijn 73 met internationaal sluitstuk, een duurzame transportshift naar het spoor, met een aantrekkelijke mix van reizigerstreinen en betere bereikbaarheid van de Westhoek/Westkust en een groei van goederen voor bestaande corridors. De infrastructuur is uit te breiden, waardoor de drukke spoorcorridors en overbelaste knooppunten worden ontlast. Het is bovendien een relatief vlak en recht tracé, dat er al grotendeels ligt en in gebruik is.

“Nieuwe activiteiten genereren extra vraag naar transport van goederen en mensen”, zegt José Plesier. “Het oude tracé van lijn 73 is niet geschikt voor snelle reizigerstreinen en zware goederentreinen. Daarom zien wij een oplossing in een combinatie van een nieuwe spoorlijn met aansluitingen op het bestaande netwerk. De nieuwe internationale spoorlijn voor goederen biedt mogelijkheid tot gecombineerd vervoer met lange, zware goederentreinen. Er zouden aansluitingsmogelijkheden zijn, met aftakkingen voor reizigers en voor goederen. Er zou een aansluiting zijn op de haven én het station van Duinkerke. Naast de E40 zou een nieuwe spoorlijn 73N komen voor een goederencorridor, tussen de aftakking Avekapelle en de industriezone Duinkerke. Het is kortom een zeer haalbare oplossing voor heel wat problemen.”