Treinverkeer verstoord nadat twee treinen op hetzelfde spoor belanden

Het treinverkeer tussen Brugge en Blankenberge is donderdagmiddag een uur volledig verstoord geweest nadat twee treinen op hetzelfde spoor belanden.

Dat gebeurde door een fout in een seinhuis, volgens Infrabel was er voor de reizigers nooit concreet gevaar. De treinstellen kwamen op enkele honderden meters van elkaar tot stilstand.

Door werken in Brugge moet het treinverkeer op een bepaald moment over één enkel spoor en daar liep het mis. De veiligheidssystemen traden in werking en de treinen kwamen beiden tot stilstand. Na een uur was het euvel opgelost.