Treinverkeer tussen Poperinge en Menen opnieuw mogelijk

Het treinverkeer tussen Menen en Poperinge was sinds 13.30 uur onderbroken in beide richtingen na een persoonsaanrijding. Dat gebeurde op volle sporen ter hoogte van de Komenseweg in Ieper. “Een trein met 150 reizigers staat stil en er wordt bekeken om die mensen snel te evacueren”, zegt Frédéric Petit van Infrabel.

De aanrijding gebeurde even voor 13.30 uur op de trein die vanuit Ieper richting Komen reed. Het incident gebeurde tussen de Kemmelseweg en de Komenseweg. “Het gaat om een persoonsaanrijding op volle sporen en niet aan een overweg”, zegt Frédéric Petit van Infrabel. “Wat er precies gebeurde wordt nog onderzocht. In ieder geval zaten er 150 passagiers op de trein en is die tot stilstand gekomen tussen de weilanden op volle sporen. Samen met partner NMBS wordt bekeken om die passagiers zo snel mogelijk te evacueren. Het gaat om de trein die vanuit Poperinge vertrok en bestemming Antwerpen had. De NMBS zal vervangbussen inleggen.”

Tussen Poperinge en Ieper kunnen reizigers met hun treinticket de Lijnbussen van lijn 60 nemen, tussen Ieper en Menen zijn dat Lijnbussen nummer 80. Ook de brandweer en politie zijn ter plaatse.

Het treinverkeer tussen Poperinge en Menen is sinds 16.15 uur opnieuw mogelijk nadat het was onderbroken na een persoonsaanrijding in Ieper. Dat meldt infrastructuurbeheerder Infrabel. Reizigers moeten wel nog rekening houden met gevolgsvertragingen op de spoorlijn tijdens de avondspits. (JH)