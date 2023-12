Treinverkeer tussen Kortrijk en Roeselare hervat, nadat autobestuurder zich had klemgereden op de sporen

Het treinverkeer tussen Kortrijk en Roeselare verloopt sinds 20.40 uur opnieuw normaal. Dat meldt spoornetbeheerder Infrabel.

Sinds iets na 19 uur konden er in beide richtingen geen treinen meer rijden doordat een autobestuurder zich had klemgereden op een overweg in Heule.

Op het moment dat de auto zich vastreed, was de overweg gesloten. Uit de eerste vaststellingen blijkt ook dat de overweg correct functioneerde. De treinbestuurder kon nog net op tijd remmen, waardoor een botsing werd vermeden.