Treinverkeer tussen Kortemark en Diksmuide tijd onderbroken door omgevallen boom in Zarren

Het treinverkeer tussen Diksmuide en Lichtervelde werd woensdag kort voor de middag helemaal stilgelegd. Dat kwam nadat op de sporen in Zarren een omgevallen boom werd ontdekt. “Het treinverkeer werd na de middag hervat, maar er waren nog wat gevolgvertragingen”, zeg Britt Monten van Infrabel.

De rukwinden van woensdag waren bij ons niet zo hevig als in Nederland, maar her en der raakten ook hier en daar bomen ontworteld. Grote schade bleef gelukkig uit al was er hier en daar wat hinder. Ook het treinverkeer ondervond hinder rond 11.30 uur. Een bewoner die langs de volle sporen woont in Zarren zag daar hoe een grote boom omgewaaid was en op de sporen was terechtgekomen. Hij belde onmiddellijk de hulpdiensten. “Dankzij de snelle melding van die bewoner konden de hulpdiensten ook ons snel verwittigen”, zegt Britt Monten van Infrabel. “Daardoor konden we het treinverkeer meteen stilleggen. Op dat moment passeerden er gelukkig geen treinen op de volle sporen tussen Diksmuide en Kortemark. Daardoor kwam er geen trein stil te staan op die volle sporen. De treinen hielden halt in de stations van Diksmuide en Kortemark. De hinder duurde ongeveer veertig minuten, tegen dan was de boom opgeruimd door de brandweer.”

Die brandweer moest even zoeken waar de boom precies lag, maar kon hem dan toch verzagen en verwijderen. Na 12 uur werd het treinverkeer hervat, maar er waren nog minstens een uur lang gevolgvertragingen. (JH)