Treinverkeer tussen Gent en Brugge deels hervat na aanrijding van koe in Landegem

Sinds 12.40 uur is er opnieuw treinverkeer mogelijk tussen Gent en Brugge over één spoor, met voorrang voor de treinen richting kust. Dat meldt spoornetbeheerder Infrabel. Het treinverkeer was eerder onderbroken na een aanrijding van een koe in het Oost-Vlaamse Landegem.

“De treinen moeten ter hoogte van de plaats van het incident in Landegem wel voorzichtig en stapvoets rijden. De treinen komende van de kust blijven omgeleid vanuit Brugge via Lichtervelde, Deinze richting Gent”, aldus woordvoerder Frédéric Petit.

Het tweede spoor, waarop de koe werd aangereden, blijft voorlopig versperd. Brandweer, politie en spoorwegpersoneel van Infrabel en de NMBS zijn ter plaatse voor de nodige tussenkomsten, klinkt het nog.

Het treinverkeer op de spoorlijn Gent-Brugge was donderdag sinds 11.30 uur onderbroken na een aanrijding tussen een trein en een koe aan de inrit van het station van Landegem.