Treinverkeer tussen De Panne en Veurne onderbroken door aanrijding

Het treinverkeer tussen De Panne en Veurne is sinds 11 uur in beide richtingen onderbroken door een persoonsaanrijding. Een trein staat stil ter hoogte van de overweg aan de Pannestraat in Veurne. Er zullen vervangbussen ingelegd worden. Wie een dagje naar De Panne aan zee wil, houdt daar best rekening mee.

De persoonsaanrijding gebeurde rond 11 uur ter hoogte van de overweg in de Pannestraat in Veurne. De trein die daarvoor vertrokken was aan beginstation De Panne is net na de overweg stil komen te staan. Dat gebeurde een kilometer voor de trein het station van Koksijde zou inrijden. “Er zitten een dertigtal reizigers op de trein. Zij worden op dit moment van de trein gehaald en worden met een bus naar het station gebracht. Het treinverkeer zelf zal wellicht nog enkele uren onderbroken zijn.”, zegt Frédéric Petit van Infrabel.

Dag aan zee

Wie dus met het mooie weer een dagje aan zee in De Panne of een bezoekje aan Plopsaland plande, houdt hier best rekening mee. De NMBS legt wel vervangbussen op, maar sowieso zal er vertraging zijn voor de reizigers. (JH)