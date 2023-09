Treinverkeer tussen Brugge en Oostende veertig minuten onderbroken

Zaterdagochtend lag het treinverkeer tussen Brugge en Oostende veertig minuten stil. De oorzaak? Een defecte kabel aan de bovenleiding nabij het station van Oostende.

Frédéric Petit, woordvoerder van spoorwegbeheerder Infrabel bevestigt dat er problemen waren zaterdagochtend: “De machinist van een trein, die het station van Oostende binnen reed, zag dat er aan de bovenleiding een kabel los hing boven verschillende sporen. Gedurende veertig minuten werd alle treinverkeer uit veiligheidsoverwegingen stilgelegd. Van 8.10 tot 8.50 zaterdagochtend.”

“Ondertussen is het treinverkeer opnieuw op gang gekomen. Vijf van de zeven treinsporen in het station van Oostende zijn opnieuw in gebruik. We zitten dus opnieuw bijna op volle capaciteit. Inmiddels zijn arbeiders het defect aan de bovenleiding aan het herstellen”, aldus Frédéric Petit.

Voor de tabellen met de uurregeling van de trein en de vertragingen, consulteer www.nmbs.be