Treinverkeer stilgelegd tussen Poperinge en Menen na schadegeval: “Mogelijk door vrieskou”

Het treinverkeer tussen de West-Vlaamse gemeenten Menen en Poperinge is in beide richtingen voor minstens één dag stilgelegd.

De aanleiding was schade, die zaterdagochtend rond 8 uur werd vastgesteld aan de stroomafnemer van een trein en aan de bovenleiding op het spoor tussen Ieper en Wervik. Dat bevestigt Frédéric Petit, woordvoerder van spoorwegbeheerder Infrabel.

“De betrokken trein liep schade op, maar kon doorrijden tot aan het dichtste station waardoor niemand vastzat”, aldus Petit. “Er zijn sinds zaterdagmorgen vervangbussen voorzien in beide richtingen tussen Poperinge en Menen. De herstellingswerken die zijn opgestart, gaan door tot ’s nachts en mogelijk zondagochtend. Tot die tijd blijven de vervangbussen rijden.”

Vastgevroren wissels

“Vriestemperaturen veroorzaken vastgevroren wissels en ijs kan de doorgang van elektrische stroom via de bovenleidingen naar de trein belemmeren.” Dat staat te lezen op de website van NMBS, die zich naar eigen zeggen met Infrabel inzet om de risico’s van het winterweer te beperken.

Of deze schade veroorzaakt is door de vrieskou, kan Petit voorlopig niet met volle zekerheid zeggen. “Het is een mogelijkheid, maar deze week waren er nog geen incidenten naar aanleiding van het frisse weer”, besluit de Infrabelwoordvoerder.

(TP)