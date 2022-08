Treinverkeer op spoorlijn Gent-Brugge onderbroken door aanrijding met koe in Landegem

Het treinverkeer op de spoorlijn Gent-Brugge is donderdag sinds 11.30 uur onderbroken na een aanrijding van een koe in het Oost-Vlaamse Landegem. Dat meldt spoornetbeheerder Infrabel.

“Het treinverkeer wordt momenteel lokaal omgeleid tussen Gent en Brugge (in beide richtingen) via Deinze en Lichtervelde (en omgekeerd), dit is de klassieke omleidingsroute”, aldus woordvoerder Frédéric Petit.

Infrabel meldt verder nog dat de aanrijding van de koe gebeurde aan de inrit van het station van Landegem en dat er effectief een trein bij betrokken was.