Treinverkeer onderbroken tussen Tielt en Lichtervelde door defecte trein

Tussen Tielt en Lichtervelde rijden er dinsdag geen treinen. Dat komt door een defecte trein in Tielt. Het treinverkeer wordt omgeleid en er zijn vervangbussen.

Het treinverkeer kan maar over één spoor. Oorzaak van de problemen is een defecte trein op de lijn De Panne-Antwerpen, die stilstaat in Tielt.

Er waren 70 reizigers aan boord. Die stapten over op een andere trein. Zolang de defecte trein er staat, zijn er vertragingen en worden sommige treinen omgeleid.

Het zijn moeilijke dagen op het spoor in West-Vlaanderen: door een incident aan de bovenleiding in Kortrijk reden er maandagmiddag geen treinen tussen Kortrijk en Poperinge. (bron: Focus/WTV)

🚆 Door schade aan de bovenleiding is er hinder tussen Tielt en Lichtervelde.



ℹ️ Treinverkeer over één spoor, vertragingen en afschaffingen zijn mogelijk in beide richtingen. #NMBS pic.twitter.com/NYXF5inCMr — NMBS (@NMBS) May 16, 2023