Het treinverkeer is zondagavond sinds 19.05 uur onderbroken tussen Kortrijk en Roeselare nadat een lichaam werd aangetroffen langs het spoor in Ingelmunster. Dat meldt infrastructuurbeheerder Infrabel. De NMBS legt vervangbussen in.

Mogelijk gaat het om een slachtoffer van een aanrijding. De omstandigheden worden verder onderzocht, klinkt het bij Infrabel.