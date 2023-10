Tussen 7.30 en 7.50 uur lag het treinverkeer tussen Oostende en Brugge dinsdagochtend heel even stil, dat bevestigt NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman. Een treinbestuurder had twee mensen gespot die over de sporen liepen – ter hoogte van Jabbeke – en bracht daardoor de trein tot stilstand. Eens ter plaatse waren de spoorlopers echter nergens meer te bespeuren, ze konden dus niet geïdentificeerd worden.