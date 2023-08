Treinverkeer kan hernemen tussen Gent en Brugge

Het treinverkeer tussen Gent en Brugge kan zondag in de vooravond hernemen, na een onderbreking door een persoonsaanrijding in het station van Aalter. De toestand is er opnieuw normaal, meldt spoornetbeheerder Infrabel.

Het treinverkeer op de spoorlijn tussen Gent en Brugge was zondagnamiddag enkele uren onderbroken. Sommige treinen reden om via Lichtervelde. De NMBS legde ook vervangbussen in.

Zowat 350 treinreizigers werden ook geëvacueerd uit de trein die betrokken was bij de aanrijding. De trein was onderweg van Leuven naar Oostende.