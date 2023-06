Treinverkeer hervat tussen Kortrijk en Poperinge

Na een onderbreking van ruim drie uur kunnen er opnieuw treinen rijden tussen Kortrijk en Poperinge. Dat meldt Thomas Baeken, woordvoerder van spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel. Door een aanrijding ter hoogte van Menen moesten honderd reizigers geëvacueerd worden.

Het incident deed zich zaterdag rond 11.45 uur voor bij de brug van de N32 in Menen. Een trein die van Poperinge onderweg was naar Antwerpen Centraal kwam in botsing met een persoon. Ongeveer honderd reizigers moesten vervolgens uit de betrokken trein geëvacueerd worden. Zij kregen van de NMBS ook wafels en water aangeboden.

Door het incident was het treinverkeer tussen Kortrijk en Poperinge in beide richtingen onderbroken. Daarom werden tussen Kortrijk en Menen vervangbussen ingelegd, terwijl een trein pendelde tussen Menen en Poperinge. Uiteindelijk kon het normale treinverkeer rond 15 uur opnieuw hervatten.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.

(Belga)