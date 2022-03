TreinTramBus wil dat reizigers weer vooraan mogen opstappen op openbaar vervoer

Nu we in coronacode geel zitten, wil TreinTramBus dat reizigers weer vooraan mogen opstappen op het openbaar vervoer en alle zitplaatsen mogen gebruiken.

Sinds maart 2020 moeten reizigers op tram en bus achteraan instappen en mogen de eerste zitjes achter de stuurcabine niet gebruikt worden. Dat heeft echter belangrijke nadelen, zegt Stefan Stynen, voorzitter van TreinTramBus. “Reizigers die de chauffeur om informatie willen vragen, moeten de chauffeur vanuit de bus aanspreken door een plastic scherm. Voor het instappen vragen of het wel de juiste bus of tram is voor jouw bestemming kan zo niet.” Bovendien kan je niet meer betalen met een bank- of creditkaart omdat die betaalterminals vooraan in de bus hangen.

Aantal zwartrijders gestegen

“Door het wegvallen van de sociale controle is het aantal zwartrijders bovendien gestegen. De Lijn, MIVB en TEC verliezen hierdoor inkomsten, wat de kwaliteit en het aanbod niet ten goede kwam. Bovendien verliezen trams en bussen ook veel meer tijd aan de halte als iedereen via dezelfde deur moet in- en uitstappen. We dringen er bij de stads- en streekvervoerbedrijven – De Lijn, MIVB en TEC – dan ook op aan om reizigers opnieuw toe te laten langs de voordeur in te stappen en alle zitplaatsen te mogen gebruiken”, klinkt het. TreinTramBus hoopt dat op korte termijn ook de mondmaskers kunnen verdwijnen op het openbaar vervoer.