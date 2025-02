Treinen rijden weer tussen Kortrijk en Oudenaarde

Er kunnen opnieuw treinen rijden tussen Kortrijk en Oudenaarde. Dat meldt spoornetbeheerder Infrabel. Het treinverkeer werd rond 9 uur stilgelegd op de lijn na een persoonsaanrijding. Intussen raakte ook bekend dat de persoon overleden is.

Volgens woordvoerder Thomas Baeken vond de aanrijding plaats aan de overweg in de Eikenstraat in Stasegem. “De trein kwam van Kortrijk en reed naar Zottegem. We hebben de personen in de trein een hele tijd geleden al geëvacueerd. Nu zijn er vervangbussen ingelegd tussen Kortrijk en Oudenaarde.”

Sinds 11.45 uur kunnen er weer treinen rijden. “De toestand is normaal”, aldus Infrabel. (RB/Belga)