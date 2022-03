Tramverkeer onderbroken nadat vrachtwagen bovenleiding afrijdt in De Panne

Door een aanrijding van de bovenleiding van de tram werd het tramverkeer woensdagmiddag onderbroken.

De problemen met het tramverkeer aan de kust ontstonden woensdag in de namiddag. Dat komt omdat een vrachtwagen rond 15.20 uur een bovenleiding heeft geraakt in de Nieuwpoortlaan in De Panne ter hoogte van de Golfstraat. De bovenleiding is er geknapt en hangt over een groot stuk afstand naar beneden. Op de leiding zat 600 volt.

Tramverkeer opgeschort

“Daardoor kan het tramverkeer onmogelijk nog passeren”, zegt Karen Van Der Sype van De Lijn. “Het tramverkeer is daarom opgeschort tussen de haltes Nieuwpoort Zonnebloem en Adinkerke. Reizigers kunnen tot Nieuwpoort Zonnebloem sporen maar moeten daar afstappen. Vanaf daar tot Adinkerke zijn vervangbussen ingelegd. Op dit moment is er nog geen duidelijkheid over de omvang van de schade en wanneer alles hersteld zal zijn.”

Meteen na de aanrijding werden twee politiemotards van zone Westkust dringend ter plaatse gevraagd om de weg af te zetten zodat de technische diensten van De Lijn hun werk konden doen. Weggebruikers moeten daardoor omrijden. (JH)