Trakelweg aan Kop van de Vaart in Roeselare opnieuw open, maar enkel voor vrachtwagens

Vanaf 5 mei gaat de Trakelweg aan de Kop van de Vaart (enkel) open voor vrachtverkeer met bestemming in de Trakelweg. “In de Veldstraat weren we het zwaar verkeer als gunstige maatregel voor de inwoners”, aldus schepen Piet Delrue. Voor autoverkeer wijzigt er niets ten opzichte van de huidige situatie.

Aan de nieuwe vrachtwagensluis aan de Trakelweg zijn verschillende beperkingen verbonden. Enkel vrachtverkeer met bestemming in de Trakelweg mag inrijden via de Kop van de Vaart. Ze mogen er niet uitrijden. Er mogen geen personenauto’s in- of uitrijden. Niet-toegelaten chauffeurs (personenauto’s en doorgaand zwaar verkeer) krijgen automatisch een GAS-boete van € 58.

De controle zal gebeuren via ANPR-camera. Zowel aan de Kop van de Vaart als aan de Mandellaan/Bruanebrug wordt er via camera gedetecteerd hoe lang een vrachtwagen onderweg is tussen beide punten. Aan de hand van deze duurtijd wordt duidelijk of de vrachtwagen al dan niet een bestemming had in de Trakelweg (toegelaten), of gewoon doorreed (niet toegelaten). Voor zwaar verkeer aan de Bruanebrug en Kolenkaai (bv. van en naar de E403) wijzigt er niets.

Wonen in de Veldstraat wordt aantrekkelijker

“De maatregel aan de Trakelweg is onlosmakelijk verbonden met andere maatregelen in de Veldstraat. Om het woonkarakter van de Veldstraat te verhogen, weren we daar het doorgaand zwaar verkeer. Leveringen voor bedrijven in de Veldstraat blijven uiteraard wel mogelijk, met in- en uitrit via de Koning Albert I-laan”, stelt schepen Piet Delrue.

Vanaf 5 mei start ook de laatste fase van de heraanleg van het nieuwe fietspad in de Guido Gezellelaan. Het kruispunt wordt heringericht, de verkeerslichten verdwijnen. Fietsers uit de Guido Gezellelaan krijgen voorrang op het verkeer in de Veldstraat. Dit kan op een veilige manier, aangezien er geen zwaar verkeer meer mogelijk zal zijn onder het spoorwegviaduct in de Veldstraat.

Zodra de nieuwe signalisatie geplaatst is, is de gewijzigde situatie van tel.