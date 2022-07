Tracé van Kusttram in Zeebrugge is vernieuwd met revolutionaire techniek

Een deel van het Kusttramtraject in Zeebrugge onderging de voorbije maanden een heuse metamorfose: tramsporen werden vernieuwd, haltes werden verplaatst, gloednieuwe perrons werden gebouwd, en bovendien werd er een voor Vlaanderen unieke groenbedding aangelegd. Kortom, Zeebrugge is klaar om zich deze zomer in vervoering te laten brengen door de Kusttram.

De voorbije tijd werd er hard gewerkt op het tramtracé tussen de Visartsluis en Blankenberge Duinse Polders. De bestaande tramsporen dateerden uit de jaren ’80 en waren dus einde levensduur. Een grondige vernieuwing drong zich op. Het oude tramspoor werd volledig verwijderd over een afstand van liefst 4 kilometer.

De vernieuwingsoperatie nam dan ook twee jaar in beslag. Dankzij een uitstekende samenwerking met de aannemer en onderaannemer kon de timing worden gerespecteerd. De grondige tramspoorvernieuwing werd in verschillende fases uitgevoerd, teneinde de dienstverlening door de Kusttram niet al teveel te hypothekeren – ook al diende er ter plekke beurtelings over één spoor te worden gereden. Nadat het tramspoor volledig was vernieuwd, moest vervolgens de hele bovenleiding worden nagezien. Alles samen een flinke klus.

Unicum

Het bewuste traject werd bovendien gedeeltelijk voorzien van een voor Vlaanderen -voorlopig- unieke toepassing: een volledig groene bedding van gras op een betonnen ondergrond. De bijzondere bedding ligt vlak aan de nieuwe halte Stationswijk. De bijzondere groenzone, gesitueerd tussen Visart en de Londonstraat, is een proefproject.

De betonnen onderbouw van de trambedding is een revolutionaire techniek die nadien veel minder onderhoud vergt. © De Lijn

Het Duitse concept is een revolutionaire techniek die voorziet in een betonnen onderbouw met honinggraatmotief waarop de sporen komen te liggen. Er komen geen houten dwarsliggers meer aan te pas. In plaats van steenslag als toplaag wordt er gras gezaaid. Sporen verzakken na verloop van tijd enkele centimeters. Dankzij het nieuwe procédé is er minder preventief onderhoud nodig. Over een viertal jaar wordt het proefproject geëvalueerd, en zal bekeken worden of dit ook elders kan worden toegepast.

Haltewijzigingen

Ook op het vlak van de haltes wijzigt er één en ander. Het smalle perron van de halte Vaart bemoeilijkte het op- en afstappen. Bovendien zorgde de aanpalende gewestweg voor weinig uitwijkmogelijkheden. In het kader van de toekomstplannen voor de bouw van een nieuwe zeesluis werd beslist om de haltes zo’n 300 meter op te schuiven en twee nieuwe, volwaardige perrons te bouwen.

De beide nieuwe perrons van halte ‘Zeebrugge Stationswijk’ zijn inmiddels al in gebruik genomen. Deze nieuwe halte vervangt de voormalige halte Vaart. nieuwe naam sluit beter aan bij de hedendaagse lokale situatie nabij het NMBS-treinstation. De oude perrons van de vroegere halte Vaart zijn reeds afgebroken. Deze halteaanpassing heeft alleszins flink wat voeten in de aarde, want ook alle reisinformatie aan haltes en in trams moet worden gewijzigd.

Revitalisering

Brugs burgemeester Dirk De fauw is zeer blij met de uitgevoerde werkzaamheden: “We zijn trots dat we met deze groene bedding van gras op een betonnen ondergrond de primeur hebben in Vlaanderen. Deze vernieuwing zal het comfort, de veiligheid en de toegankelijkheid voor de tramreizigers en andere weggebruikers ten goede komen. Daarnaast is dit ook weer een belangrijke stap voor de revitalisering van Zeebrugge.”