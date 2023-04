Tot 100 passagiers even vast op trein na persoonsaanrijding in Diksmuide

Het treinverkeer tussen Diksmuide en Lichtervelde werd donderdag om 11.20 uur onderbroken. Aanleiding was een persoonsongeval ter hoogte van de overweg in de Steenstraat in Esen. Er stond een trein stil tussen de velden en tussen de 70 en 100 passagiers moesten geëvacueerd worden.

De persoonsaanrijding gebeurde ter hoogte van de overweg in de Steenstraat in Esen bij Diksmuide. Daardoor is de trein vanuit De Panne met bestemming Antwerpen Centraal stil komen te staan. Zij moesten blijven zitten tot de hulpdiensten klaar zijn om hen te evacueren. De trein stond immers stil op volle sporen tussen de velden. De brandweer, politie, spoorwegpolitie en mensen van Infrabel waren aanwezig om de situatie te beveiligen.

“Op de trein zaten tussen de 70 en 100 passagiers”, zegt Dimitri Temmerman van de NMBS. “Van zodra alles in orde is gebracht en de NMBS vervangbussen heeft voorzien om de reizigers naar het dichtstbijzijnde station te brengen werden ze van de trein gehaald. Dat gebeurde rond 12.40 uur.” Het treinverkeer werd onderbroken tussen Diksmuide en Lichtervelde. Tussen De Panne en Diksmuide pendelde een trein heen en terug. De situatie duurde tot na de middag. (JH)