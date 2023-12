Tonnagebeperking schrikt vrachtwagens niet af

Er zijn weinig gemeenten waar zoveel verkeerstekens met tonnagebeperking staan dan in Ruiselede. Vrachtwagens zwaarder dan 3,5 ton zijn daar niet welkom, ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’. Toch valt het op dat nogal wat tientonners in Ruiselede rondrijden, die daar helemaal niet moeten zijn. “Wij krijgen die meldingen ook”, geven ze in de politiezone Tielt toe.

Het probleem is niet nieuw. Toen enkele jaren geleden werken aan de rotonde in Aalter begonnen, werden omliggende dorpen zoals Ruiselede zowat overspoeld met vrachtwagens. Veel chauffeurs – en vooral buitenlandse – volgden er hun gps en reden zich in een mum van tijd vast in een van de omliggende kleine dorpen. Tientonners die rakelings langs je gevel scheren, het is geen aangename ervaring. Het is dan ook niet toevallig dat tijdens recente enquêtes in Ruiselede ‘mobiliteit’ steevast als een top drie knelpunt wordt aangestipt.

Moeilijk probleem

De aanwezigheid van storende vrachtwagens kan ook te maken hebben met de werken aan de Bruggesteenweg. Tientonners die naar Beernem willen rijden, hebben weinig andere keuze dan een ommetje te maken langs Ruiselede-Wingene. De lokale omleiding is totaal ongeschikt voor zwaar transport. “Ruiselede is een landbouwgemeente met heel wat bedrijvigheid. Het is dan ook logisch dat er hier nogal wat vrachtwagens rijden om het slachthuis, firma’s en bepaalde boerderijen te bedienen”, reageert burgemeester Greet De Roo. “Als gemeentebestuur plegen we regelmatig overleg, maar het is een moeilijk probleem. Ik merk dat onder meer Kruiskerke te lijden heeft onder het vrachtverkeer. Sommige vrachtwagens rijden ook te snel, maar verkeersdrempels plaatsen wil niemand.”

Klachten via sociale media

Bij de lokale politiediensten is het onderwerp blijkbaar een heikel thema. Wijkdienst Ruiselede haast zich om door te verwijzen naar de verkeersdienst van politiezone Tielt, die redelijk vaag blijft. “Via sociale media komen er wel klachten binnen over storende tientonners en dus voeren we regelmatig controles uit”, wil een inspecteur wel kwijt. “Hoe regelmatig? Dat kan ik niet meteen zeggen. We merken wel dat die tonnagebeperking weinig chauffeurs afschrikt. Wel integendeel. We hebben daar als politie weinig vat op.”

Chauffeurs die een inbreuk plegen op tonnagebeperking begaan een ernstige derdegraadsovertreding, met een boete die normaal 174 euro bedraagt. (GGM)