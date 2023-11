Van maandag 6 november tot vrijdag 10 november – het is nog even afwachten of op vrijdagmorgen de straat opnieuw open zal zijn of pas tegen vrijdagavond – wordt de doorgang Dorp-Putstraat ter hoogte van café ‘t Patersvat afgesloten.

De reden is dat de bestaande drinkwaterleiding dan wordt vernieuwd. De aannemer zal een sleuf trekken en nadien het wegdek herstellen. Alle kanten van het dorp zullen tijdens de werken via de Hoogstraat bereikbaar zijn.