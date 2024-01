Toegang Harendijke wordt groener en veiliger

Op de inspraakvergadering ‘Uw burgemeester luistert’ die het gemeentebestuur van De Haan hield in Harendijke op 22 september 2023 kaartten inwoners andermaal de problematiek aan van de vele auto’s die daar parkeren. Daaraan wordt nu eindelijk wat gedaan.

Vaak gaat het om mensen die in Blankenberge verblijven, maar het betalend parkeren daar willen vermijden en dus op grondgebied De Haan/Wenduine komen staan. Burgemeester Wilfried Vandaele: “Vorig jaar al maakte het gemeentebestuur van De Haan de wijk enkel toegankelijk voor ‘plaatselijk verkeer’, maar omdat Blankenberge niet wou meewerken en een stukje van de wijk Harendijke op het grondgebied van Blankenberge ligt, geldt dat ‘plaatselijk verkeer’ niet op de toegang naar de wijk (eerste stuk van de Lemallaan). Op die plaats ontstaat er ook een gevaarlijke situatie omdat fietsers er door de vele geparkeerde auto’s het aankomende verkeer niet goed kunnen zien.”

Schepen van Leefmilieu Hilde Dhont: “De grond daar is eigendom van de Vlaamse overheid. Na overleg met de gemeente besliste het Agentschap Wegen en Verkeer om langs die toegang naar de wijk Harendijke hagen en bomen aan te planten. De Vlaamse overheid draagt de kosten voor de aanplant, de gemeente zal instaan voor het onderhoud en de snoeiwerken. Op die manier komt er meer groen, kan er niet meer in de bermen geparkeerd worden, en wordt het veiliger. In totaal komen er 230 lopende meter haag rondom de drie groenzones, waar nu enkel gras staat. In elke groenzone worden er vier bomen geplant. Ook langs de Wulpjesweg komen er bomen.”