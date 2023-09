Tijdelijke verkeersmaatregelen van kracht voor Open Bedrijvendag

Tielt is op 1 oktober een hotspot op Open Bedrijvendag, met in totaal twaalf deelnemende bedrijven. Maar op dezelfde dag worden ook de Keizer Der Nieuwelingen en de memorial Roger Decock verreden. En dat vergt wat aanpassingen.

Er wordt veel volk verwacht en om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen wordt de volledige Keidamstraat tussen 10 en 18 uur voorbehouden als extra parking voor de bezoekers van het Sint-Andriesziekenhuis. Bij Vlaemynck, Van Hulle en de Shamrock is er voldoende parking en zullen parkeerwachters alles in goede banen leiden. Het deel van de Tenhovestraat tussen de Marialoopsesteenweg en de Bosakkerstraat is dan weer voorbehouden voor de bezoekers van Warnez Potatoes.

Ook in een deel van de Krommewalstraat, de Oude Pittemstraat en de Huttegemstraat kunnen tussen 10 en 18 uur enkel bezoekers van Open Bedrijvendag parkeren. Het hele weekend geldt een parkeerverbod in de volledige Robert Tavernierlaan, met uitzondering van bezoekers van de Open Bedrijvendag op zondag. Ook langs het parcours van de wielerwedstrijden geldt een parkeerverbod. Parkeerwachters en signaalgevers zullen zondag een extra oogje in het zeil houden. (SV)