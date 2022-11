Tijdelijke parking moet hinder van werken in Vaartstraat opvangen in Oudenburg

Tijdens de werken in de Vaartstraat is nabij de Zandvoordebrug ter hoogte van de Polder op het kruispunt met de Groenedijkstraat een tijdelijke parking aangelegd.

“Deze parking biedt plaats aan een 14-tal wagens en pakt de parkeerproblematiek door de wegenwerken aan”, zegt burgemeester Anthony Dumarey.

“Door de werken in het Aquafin-project is de Vaartstraat voor lange tijd onderbroken waardoor er een oplossing gezocht en gevonden werd om de parkeerproblematiek aan te pakken. De tijdelijke parking werd genivelleerd om zo maximaal comfort te bieden voor de gebruikers ervan, maar het is en blijft een tijdelijk gegeven. Eens de Vaartstraat opnieuw geopend is, verdwijnt deze parking opnieuw.”