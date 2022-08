Tijdelijke middenberm en rondpunt langs Torhoutsesteenweg in Oostende als proef: “Liefst een permanente middenberm”

De verkeerspaaltjes op middenberm van de Torhoutsesteenweg zijn veel meer dan een tijdelijke constructie voor de Rammstein-concerten. “Oostende wil een permanente middenberm”, zegt burgemeester Bart Tommelein.

Tussen de Kromme Elleboog en het rondpunt met de Duinkerkseweg wordt met verkeerspaaltjes en veiligheidslint verhinderd dat automobilisten afdraaien naar winkels op hun linkerzijde. De verkeerssituatie werd zo gemaakt met het oog op vlot verkeer naar en van de Rammstein-concerten. Wagens die afslaan of over de baan keren, kunnen immers zorgen voor opstopping of ongevallen. “Wie de baan op wil vanuit de winkels moet sowieso naar rechts”, zegt burgemeester Bart Tommelein (Open VLD).

“Dat kruisen van de baan is iets wat al langer leeft. De creatie van een middenberm is al naar voor gekomen als een mogelijke oplossing voor de fileproblematiek op de Torhoutsesteenweg. Daarom heb ik aan het mobiliteitsbedrijf Scelta gevraagd om deze zaak goed te monitoren en verslag uit te brengen zodat we weten wat de effecten zijn van zo’n tijdelijke middenberm. Nu kunnen we proefondervindelijk vaststellen of dit werkt. Met die gegevens kunnen we naar de Vlaamse overheid. De Torhoutsesteenweg is immers een gewestweg. We zijn er ons van bewust dat de Torhoutsesteenweg altijd een drukke weg zal blijven want het is een belangrijke invalsweg en er bevinden zich veel winkels. Maar als een middenberm kan helpen, dan zijn we uiteraard vragende partij.”

Rondpunt

Tommelein neemt een voorbeeld aan de Oostendelaan in Middelkerke. De drukke invalsweg kreeg een middenberm en een rondpunt waardoor er vlotter verkeer is. Tommelein vraagt de handelaars te kijken naar de proef. “Zij zullen ook nu kunnen vaststellen wat de effecten zijn. Maar het zou voor de mobiliteit wel een schitterende zaak zijn.”

In het scenario van een middenberm moet er wel minstens één goed werkend rondpunt komen op de Torhoutsesteenweg. De proefopstelling aan de Kromme Elleboog werkte gisteren nog niet met als gevolg dat tientallen auto’s moesten doorrijden naar de vrachtwagenparking Kromme Elleboog om er alsnog te keren en kruisend de baan over te steken. Daar antwoordt Tommelein fijntjes op: “Er was ooit een oppositiepartij die bij wijze van proef een verkeersrotonde legde aan de Duinkerkseweg. Het toenmalige stadsbestuur heeft dat snel overgenomen en de proefopstelling is uiteindelijk een definitief rondpunt geworden. Het kan snel gaan.” (EFO)