Tijdelijke gratis zomerparking in Middelkerke voor 550 wagens

Om de parkeercapaciteit in de zomer gevoelig op te krikken, opent het gemeentebestuur een tijdelijke randparking ter hoogte van de Rietstraat en de Kalkaertweg. Het terrein ligt op het bedrijventerrein net buiten de bebouwde kom van Middelkerke. Parkeren is er gratis en onbeperkt in tijd.

De tijdelijke zomerparking bevindt zich op het bedrijventerrein De Kalkaart en is vlot bereikbaar vanaf de Rietstraat of de Kalkaertweg. Er is plaats voor zo’n 550 plaatsen. De parking is gratis, er is geen tijdsbeperking en ze valt niet onder het beheer van het parkeerbedrijf. Dankzij de aanleg in ruwe gravel is de parking weersbestendig en altijd toegankelijk.

Op 2 km wandelafstand (30 minuten) van centrum en strand

Schepen voor mobiliteit Dirk De Poortere is tevreden met deze realisatie. “Het parkeerplan wil vooral de overlast in de badcentra aanpakken, maar daarnaast moeten we ook genoeg parkeerruimte voor langere periodes aanreiken. Dankzij constructieve onderhandelingen met de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) kunnen we een groot terrein tijdelijk inrichten als zomerparking. In opdracht van het gemeentebestuur werd het terrein helemaal genivelleerd en toegankelijk gemaakt.”

De tijdelijke zomerparking ligt op wandelafstand van de bushalte aan het shoppingcenter, op een kleine 2 kilometer van de Kerkstraat en op 2 kilometer van het strand aan het De Greefplein. “Wie er een korte wandeling voor over heeft, kan dus in alle comfort gratis en langdurig parkeren”, besluit Dirk.

Tot eind september

Het parkeerterrein is niet bewaakt, staat niet onder beheer van het parkeerbedrijf en blijft open tot 30 september 2022.

(PG)