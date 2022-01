Tijdelijk geen treinverkeer tussen Waregem en Kortrijk, lichaam aangetroffen langs sporen

Er rijden momenteel geen treinen rijden tussen Waregem en Kortrijk. Er werden stoffelijke resten aangetroffen langs de sporen, het is onduidelijk of het om een persoonsaanrijding gaat. Het parket van West-Vlaanderen is ter plaatse om na te gaan of het om een verdacht overlijden gaat.

Rond 8.30 uur deze ochtend liep er een melding binnen bij de NMBS van een treinongeval in Beveren-Leie. Daarop werd het treinverkeer tussen Kortrijk en Waregem stilgelegd. Er werden stoffelijke resten gevonden, maar het is niet duidelijk of het om een aanrijding door een trein gaat. Daarom werd het parket van West-Vlaanderen verwittigd. Dat moet nagaan of het gaat om een verdacht overlijden gaat. Tot die tijd rijden er geen treinen tussen Kortrijk en Waregem.

Vervangbussen

“Een trein stond geblokkeerd”, zegt Frédéric Petit van Infrabel. “De reizigers aan boord zijn geëvacueerd en worden met een vervangbus naar hun bestemming gebracht. Treinen worden in de mate van het mogelijke omgeleid en de NMBS legt vervangbussen in tussen Waregem en Kortrijk.”