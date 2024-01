Tijdelijk geen treinen in Waregem door ongevaarlijk lek aan goederentrein

In het station van Waregem is woensdagnamiddag een goederentrein stilgevallen. Even werd gevreesd dat de trein een gevaarlijke stof lekte maar het bleek om een kapotte waterleiding te gaan. Het treinverkeer tussen Kortrijk en Deinze was ruim een uur onderbroken.

De goederentrein bestond uit vloeistoftanks waarvan een deel vol was en een deel leeg maar nog niet gereinigd. Toen de trein rond 15.20 uur onverwacht halthield op het perron van spoor 2 in het station van Waregem, kwamen de hulpdiensten dan ook massaal ter plaatse om te controleren of de trein geen schadelijke vloeistof lekte.

Op het perron werd even een veiligheidsperimeter ingesteld maar al snel bleek dat het lek zich niet bevond in een tank maar in een condensleiding. Door de vrieskou was het water erin bevroren en ging een kraantje stuk. Eens de brandweer en de specialist inzake gevaarlijke stoffen zich daarvan vergewist hadden, kon de trein doorrijden naar het rangeerstation van Kortrijk om daar hersteld te worden.

Door het incident was het treinverkeer tussen Kortrijk en Deinze geruime tijd volledig onderbroken. Dit zorgde voor de nodige hinder in de avondspits.