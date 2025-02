Tien scholen uit het noorden en het westen van Brugge krijgen dit voorjaar een veiliger schoolomgeving

Stad Brugge blijft inzetten op de veiligheid van de schoolgaande jeugd. Al voor de vierde keer ontvangt de Stad subsidies van de Vlaamse overheid om te investeren in veilige schoolomgevingen. Dankzij deze financiële steun kunnen steden en gemeenten concrete maatregelen nemen om de schoolomgevingen veiliger te maken.

Volgens burgemeester Dirk De fauw voorziet de Vlaamse overheid elk jaar subsidies voor veilige schoolomgevingen, waarbij het principe ‘een euro voor een euro’ geldt: “Dit betekent dat wij als Stad een financiële tussenkomst krijgen tot maximaal 50 procent van de projectkosten, met een plafond van 25.000 euro per dossier. We dienden dit jaar tien projecten in, goed voor een totaal investeringsbedrag van 52.718,03 euro incl. BTW, waarvan 26.359,02 euro door Vlaanderen wordt gesubsidieerd.”

Stapsgewijs

De Stad is sinds 2023 bezig met de uitrol van een nieuwe uniforme schoolomgeving, die stapsgewijs ingericht wordt bij alle Brugse scholen. De eerste schoolomgeving volgens deze nieuwe standaard was Steen10 aan de Gistelse Steenweg/Koude Keukenstraat.

“Het is de bedoeling dat in de komende jaren alle Brugse scholen op deze manier worden aangepast, zodat een herkenbare en veilige omgeving voor alle kinderen wordt gecreëerd”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

Noorden en Westen

Dit voorjaar staan de scholen in het noorden en westen van Brugge op de planning. Voor onderstaande scholen gebeurt dit met een subsidie van Vlaanderen: SLHD De Komme (Ronsaardbekestraat), GO! De Pannebeke (Pannebekestraat), BuSO De Passer (Vijverhoflaan), VBS De Roezemoes (Zustersstraat), VBS CK Sint-Lodewijkscollege (Gerard Davidstraat), Sint-Leo Hemelsdaele (Palingstraat/Wilgenstraat), GBS Brugge-Noord (Stationsstraat), GO! BS De Stempel (Karel Ledeganckstraat), Sint-Lodewijkscollege (Magdalenastraat) en PimPamPoen (Karel Mercierstraat).

“Met deze investeringen bevestigen we ons engagement om een veilige schoolomgeving te creëren voor alle leerlingen en ouders. De verdere uitrol van deze nieuwe schoolomgevingen blijft een absolute prioriteit in de komende jaren. We bedanken alvast Vlaams minister van mobiliteit en openbare werken Annick De Ridder voor haar ondersteuning”, aldus burgemeester Dirk De fauw.