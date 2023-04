Tieltenaars reageren verdeeld op nieuw verkeersleefbaarheidsplan

Er was veel belangstelling voor de voorstelling van het nieuwe verkeersleefbaarheidsplan in de Europahal dinsdagavond. Zowat 500 Tieltenaars kwamen de plannen inkijken. Dat leverde gemengde reacties op. Voor sommigen gaat het plan niet ver genoeg, anderen vragen zich dan weer af of de auto niet te veel op de achtergrond verdwijnt. “Wordt het een verbetering? De tijd zal het uitwijzen.”

Deze zomer zal nagenoeg het hele centrum van de stad een zone dertig worden, er komen een heleboel fietsstraten, de knip op de Markt wordt permanent, de Beneluxlaan en Europalaan worden afgesloten van De Bek en er komt dan toch een tonnagebeperking op de Conventieweg. Op dat laatste reageren zowel Groen als Vooruit alvast positief. “Dit bewijst dat de aanhouder wint. Met de nakende verkiezingskoorts gaat de bestuursmeerderheid nu alsnog overstag”, reageert Simon Bekaert (Vooruit).

Zijn partij pleit al vijf jaar voor die ingreep, al hield de meerderheid toen steeds de boot af. Ook Groen, die in januari uit de meerderheid stapte uit onvrede met het nieuwe mobiliteitsplan, reageert voorzichtig positief. “In januari was nog geen sprake van een tonnagebeperking”, zegt voorzitter Herman Duprez.

“Het is dankzij onze interventie dat dit er alsnog door gekomen is. Al is er nog heel veel ruimte voor verbetering. Zo zijn alle grote invalswegen vanaf de ring naar het centrum nog 50 km/u, om dan plots zone 30 te worden. Het zou logischer zijn om onmiddellijk vanaf het binnenrijden in Tielt een zone 30 in te voeren. Ook op vlak van vergroening en duurzaam parkeerbeleid is nog werk aan de winkel.”

Europawijk

Op de infovergadering dinsdag hoorden we gemengde reacties. Volgens Koen Zwaenepoel, die een dierenartspraktijk runt aan De Bek, wordt de knip alvast geen verbetering voor de Europawijk. “De hele wijk wordt gewoon afgesneden van de Felix d’Hoopstraat. Ik vrees dat er op drukke momenten files zullen staan in de Beneluxlaan en de Europalaan, terwijl we straks allemaal zullen moeten omrijden via de ring of de Sint-Jansstraat om pakweg naar de bakker of het station te gaan. Ook om richting Deinze of Aarsele te rijden moet iedereen plots een grote omweg maken. Akkoord dat er iets moet gebeuren voor de veiligheid aan De Bek, maar men had veel beter een rondpunt gelegd.”

Controles?

“We vragen al jaren om een zone dertig en ik ben blij dat die er nu komt”, reageert Anne-Marie Bouckaert uit de Papenholwegel. “Maar ik vraag me alleen af hoe dat gecontroleerd zal worden. Hetzelfde met de tonnagebeperking. Bordjes alleen zullen niet volstaan.”

Erica Desseyn (78) maakt zich dan weer vooral zorgen over de parkeergelegenheid. “Fietsen kan ik niet meer sinds ik op mijn schouder gevallen ben. Voor mij is voldoende parking in de buurt van de winkels het allerbelangrijkste, al vind ik daarover weinig terug in dit plan (het parkeerbeleid zal pas na de aanleg van de ondergrondse parking op de collegesite aangepast worden – red.). Het idee van een rustigere kern is ergens wel mooi, maar wordt dit een verbetering? Geen idee. De tijd zal het uitwijzen.”

Autovrij?

Voor Ronald Kesteloot had het plan dan weer gerust wat verder mogen gaan. “Ik doe bijna al mijn verplaatsingen met de fiets. Veilig is het niet. Ik heb kleindochters die in de Felix d’Hoopstraat wonen en als zij naar school fietsen hou ik mijn hart vast. Zelf ben ik al drie keer bijna omver gereden en ik had eigenlijk gehoopt dat minstens een deel van het centrum autovrij zou worden, zoals in Kortrijk. Daar is de leefbaarheid echt fel verbeterd. Dit is een stap in de goede richting, maar het had echt wel wat meer mogen zijn.”