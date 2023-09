Tieltenaars erg verdeeld over nieuw verkeersleefbaarheidsplan: “Alle begrip voor de fietsstraten en de zone 30, maar die knip is er toch volledig over?”

Het nieuwe verkeersleefbaarheidsplan van Tielt is afgelopen weekend in voege gegaan. Liefst 650 nieuwe verkeersborden werden in de nacht van vrijdag op zaterdag onthuld, terwijl er een heleboel nieuwe fietszones zijn bijgekomen en ook de circulatie aangepast werd. Veruit de grootste ingreep blijft de knip aan Den Bek, waardoor auto’s van de Felix d’Hoopstraat niet langer de Europawijk in kunnen rijden. De meningen over de nieuwe mobiliteit in Tielt zijn op z’n zachtst gezegd verdeeld.

Voor- en tegenstanders

Aan Den Bek werden de betonblokken vrijdagavond al geplaatst. Buurtbewoners Paul Verhalle uit de Felix d’Hoopstraat en Peter Vandenwijngaerde uit de Driesstraat zijn geen voorstander. “Vrijdagavond in de spits stond hier al een lange file”, klinkt het. “Het is alsof Tielt in twee gesplitst is. Nu sturen ze iedereen naar de ring, maar daar is het kruispunt best gevaarlijk. Ik hoop van harte dat ze die knip nog terugdraaien.”

Het duo staat niet alleen met die mening. “Met een zone dertig en met fietsstraten kan ik zeker leven, maar dit is er toch compleet over?”, zegt melkboer Raf Dejonckheere. Zijn bestelwagen staat in de Europalaan, aan de andere kant van de betonblokken. Om de haverklap zien we er automobilisten vloeken achter hun stuur. “Hier heeft toch niemand om gevraagd?”, gaat Raf verder. “En hier willen ze zwaar verkeer mee weren? Hier in de wijk reden toch amper vrachtwagens?”

Met de fiets

Al zijn er ook andere stemmen. “Ik zat hier eerlijk gezegd gisterenavond ook achter mijn stuur te vloeken, maar ik wil dit wel een kans geven”, zegt Bart Claus (42). Hij woont in de omgeving van de Driesstraat en is met de fiets op weg naar de Europahal om zijn zoon op te pikken van de muziekles. “Door deze knip hebben wij vandaag voor de fiets gekozen. En dat gaan we wellicht elke zaterdagochtend blijven doen. Maar het zal een ander verhaal zijn als het slecht weer is.”

“Men vergeet dat niet iedereen in staat is om de fiets te nemen” – buurtbewoner, Stefaan Daeninck

Stefaan Daeninck uit de Beneluxlaan is geen voorstander. “Men vergeet dat niet iedereen in staat is om de fiets te nemen. Door problemen met mijn knie kan ik niet fietsen. Tien minuten heb ik er deze morgen over gedaan om naar de kinesist aan het station te rijden, terwijl dat normaal nog geen twee minuten rijden is. En wat met mensen met een beperking of oudere mensen die minder goed te been zijn? Mijn overbuur heeft een beperking en die kan de fiets ook niet nemen.”

Schepen van Mobiliteit Vincent Byttebier (CD&V) was zelf ook op pad met de fiets zaterdagochtend. Hij was vrijdagavond samen met de stadsdiensten tot 22.30 uur bezig met nieuwe verkeersborden te onthullen. “De komende dagen gaan we nog wat details aanpassen, terwijl de politie de eerste dagen overal een extra oogje in het zeil zal houden, zeker tijdens de spitsuren. Ik begrijp dat dit voor veel mensen vandaag een grote aanpassing is, maar we moeten dit nu eerst wat tijd geven. Elke verandering brengt stress met zich mee. Maar hierdoor zullen mensen ongetwijfeld wel bewuster gaan nadenken over de manier waarop ze zich verplaatsen in onze stad.”

Ook elders in Tielt was de nieuwe mobiliteit het enige gespreksonderwerp, terwijl het op sociale media reacties blijft regenen. De meeste weinig positief. Onder meer aan het kruispunt van de Stedemolenstraat met de Deken Darraslaan liggen nu ook betonblokken. Bij Julie Persyn (28) en Vincent Vanhoucke (33), die op stap zijn met dochtertje Zoë (15 maanden) zijn de meningen zelfs binnen het gezin verdeeld. “We wonen in de Plantinstraat, maar doordat er nu éénrichtingsverkeer is in de Voldersstraat moeten we flink omrijden naar de crèche. Ik snap dat men mensen op de fiets wil krijgen, maar het is jammer dat de bewoners daar dan het slachtoffer van worden”, zegt Julie. Haar partner Vincent denkt daar anders over. “Ik fiets elke dag naar mijn werk door de Sint-Michielstraat en dat is levensgevaarlijk. De Stedemolenstraat werd bovendien vaak gebruikt als sluipweg. Ik ben blij met deze ingreep.”

“Hierdoor zullen mensen ongetwijfeld wel bewuster gaan nadenken over de manier waarop ze zich verplaatsen in onze stad” – Schepen van Mobiliteit Vincent Byttebier (CD&V)

“Schrijf maar op dat ik een groot voorstander ben”, vertelt Rachel Wullaert (79) ons. Ondanks haar leeftijd is ze een heel fervent fietser. “Alles doe ik met de fiets, weer of geen weer. En het is geen elektrische hoor. Mijn fiets houdt me jong. Alleen ben ik een beetje bang dat wagens het principe van een fietsstraat hier niet zo goed kennen. Mijn zoon woont in Kortrijk en daar zijn ze dat al lang gewend en blijven automobilisten netjes achter de fietsen. Maar ik ben bang dat men hier de fietsers wel gewoon zal blijven inhalen, ook al mag dat niet.” (SV)